Trauer-Post: Oliver Trees Mutter trauert auf Facebook um ihren toten Sohn

Der Musiker Oliver Tree ist mit nur 32 Jahren bei einem Hubschrauberunglück in Brasilien gestorben. Nun hat sich seine Mutter mit einer emotionalen Botschaft verabschiedet. Auch seine Ex-Freundin Melanie Martinez trauert öffentlich um den Künstler.

Wenige Tage nach dem Tod ihres Sohnes hat sich die Mutter von Oliver Tree mit einer bewegenden Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Auf Facebook teilte Christine Begin Nickell ein Kinderfoto des Sängers und schrieb dazu: "Unser lieber Sohn Oliver, du hast diese Welt zu einem besseren Ort gemacht." Außerdem schrieb sie: "Wir sind so stolz auf dich. Ruhe in Frieden."

Ex-Freundin Melanie Martinez trauert öffentlich Bereits zu Beginn der Woche hatte sich Trees frühere Partnerin, die Musikerin Melanie Martinez (31), auf Instagram von ihm verabschiedet. "Ich war heute absolut am Boden zerstört", schrieb sie. "Es ist wirklich schwer zu begreifen, wie jemand, mit dem man einst eine so besondere und prägende Zeit seines Lebens geteilt hat, plötzlich nicht mehr da sein kann."

Sie habe seine Hingabe an die Kunst bewundert und tief respektiert, so die Sängerin weiter. Seine Fähigkeit, kreativ zu führen und ins Handeln zu kommen und sich dabei zugleich eine kindliche Neugier und Ehrfurcht zu bewahren, sei zutiefst inspirierend gewesen. "Er hatte ein so weiches Herz und war in jeder Hinsicht ein wahrer Künstler."

Oliver Tree gehörte zu den sechs Todesopfern eines Unglücks, bei dem am Sonntag, dem 14. Juni, zwei Hubschrauber über Rio de Janeiro zusammengestoßen waren. Das meldete der Sender "CNN Brasil". Der Singer-Songwriter wurde nur 32 Jahre alt.

Mitten in der Welttournee

Tree befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf Welttournee. Der nächste Auftritt war für den 1. Juli im portugiesischen Lissabon geplant. Die Konzertreise stand im Zeichen seines jüngsten Studioalbums "Love You Madly Hate You Badly".