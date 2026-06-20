Trauer-Post: Oliver Trees Mutter trauert auf Facebook um ihren toten Sohn

Der Musiker Oliver Tree ist mit nur 32 Jahren bei einem Hubschrauberunglück in Brasilien gestorben. Nun hat sich seine Mutter mit einer emotionalen Botschaft verabschiedet. Auch seine Ex-Freundin Melanie Martinez trauert öffentlich um den Künstler.
Wenige Tage nach dem Tod ihres Sohnes hat sich die Mutter von Oliver Tree mit einer bewegenden Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Auf Facebook teilte Christine Begin Nickell ein Kinderfoto des Sängers und schrieb dazu: "Unser lieber Sohn Oliver, du hast diese Welt zu einem besseren Ort gemacht." Außerdem schrieb sie: "Wir sind so stolz auf dich. Ruhe in Frieden."