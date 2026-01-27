Fahrzeugbrand auf der A 8 zwischen Kreuz Stuttgart und Ausfahrt Möhringen am Sonntag: Stundenlang waren mehr als 30 Feuerwehrleute und die Polizei im Einsatz.
Der Brand eines Kleintransportes auf der A 8 zwischen dem Kreuz Stuttgart und der Ausfahrt Stuttgart-Möhringen hat am Sonntagnachmittag bis in den Abend hinein für lange Staus gesorgt. Der Fahrer des Transporters steuerte wegen eines technischen Defekts das Fahrzeug in eine Nothaltebucht, die weiteren drei Mitfahrer sind wie der Fahrer ebenfalls ausgestiegen. Sie wurden nicht verletzt.