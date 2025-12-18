Transfermarkt VfB Stuttgart: Zieht es Leonidas Stergiou im Winter auf die Ostalb?

Der Abwehrspieler kommt beim Pokalsieger momentan nicht zum Zug. Dennoch ist noch nicht klar, ob der Schweizer im Januar wechseln kann. Die Situation ist schwierig.
Lediglich eine Minute steht für Leonidas Stergiou bei den Fußballprofis des VfB Stuttgart in dieser Saison bei den Einsatzzeiten zu Buche – im DFB-Pokal. Der Trainer Sebastian Hoeneß hat nun auf der Pressekonferenz vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen die TSG Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr) darüber gesprochen, nach einer passenden Lösung für den Verteidiger zu suchen. Das könnte eine Leihe sein.