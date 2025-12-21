Jeremy Arevalo steht unmittelbar vor einer Unterschrift bei den Stuttgartern. Der Stürmer bringt mit seinen 20 Jahren einiges an Potenzial mit.
Der VfB Stuttgart steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines neuen Stürmers. Jeremy Arevalo soll kommen. Im Grunde ist der 20-Jährige sogar schon da. Er soll möglichst bald den Medizincheck absolvieren, um die letzten Details des ersten Wintertransfers der laufenden Saison zu klären. Dabei bezahlt der Fußball-Bundesligist eine festgeschriebene Ablösesumme von sieben Millionen Euro für den Angreifer vom spanischen Zweitligisten Racing Santander.