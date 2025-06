Poker um VfB-Stürmer: Das seltsame Spiel des Herrn Eberl im Fall Woltemade

1 Nick Woltemade (links) zieht es zum FC Bayern – wo Max Eberl als Sportvorstand das Sagen hat. Foto: Robert Nemeti/dpa

Der Münchner Sportchef spricht über seinen Wunschtransfer. Und nach den Einlassungen zum VfB-Stürmer müssten sich die Stuttgarter wie im falschen Film fühlen.











Sehen wir es einfach mal mit anderen Augen. Um es besser zu verstehen. Man stelle sich also vor, Real Madrid würde sich an einen jungen, aufstrebenden Fußballprofi des FC Bayern heranmachen. Hinter dem Rücken der Münchner natürlich. Was weder den Statuten noch dem traditionellen Geschäftsgebaren entsprechen würde. Doch diese Nebensächlichkeit lässt sich beiseiteschieben, und sagen wir, es wäre Michael Olise, der gerade eine überragende Halbsaison gespielt hätte. Plötzlich träfe einen dann auf den Internet- und Printseiten von den Real-nahen Sportzeitungen „Marca“ und „As“ die Schlagzeile: „Hammer-Transfer! Real ist sich mit Olise einig.“