Traktormuseum Stuttgart: Schlepper-Raritäten wieder zu sehen

1 Das Traktormuseum öffnet am 31. August und 1. September in Hofen am Kelterplatz. Foto: Traktormuseum Stuttgart

Das Traktor Museum Stuttgart, das vor zwei Jahren eröffnet wurde, veranstaltet Ende August einen Tag der offenen Tür in Hofen am Kelterplatz.











Die Brüder Gerhard und Uwe Mühleisen werden am Samstag, 31. August, ab 15 Uhr und Sonntag, 1. September, ab 11 Uhr wieder die Tore der ehemaligen Zehntscheuer in der Pfadäckerstraße 5 öffnen und ihre Porsche-Diesel-Traktoren zur Schau stellen. „Das Dutzend ist jetzt voll“, sagt Gerhard Mühleisen. Das bedeutet, jetzt stehen zwölf restaurierte Schlepper im Museum. Das neueste Ausstellungsstück ist ein ganz alter Traktor, ebenfalls ein „Roter“ derselben Marke, der wieder hergestellt wurde. Zehn Monate haben die Brüder daran gearbeitet und zeigen nun dieses seltene, sehr wenig gebaute „Heiligs Blechle“ in der Ausstellung. „Nur die Haube ist noch nicht fertig“, sagt Gerhard Mühleisen. Doch fahrtauglich sei der Traktor schon. Jetzt hat das Museum seine Kapazitätsgrenze erreicht. Das Interesse an den restaurierten Schleppern steigt, berichtet der Museumsmacher. Nach wie vor gibt es Gruppen- und Vereinsführungen. Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann wird die Schau am 31. August um 17 Uhr eröffnen. Auch eine Traktorparade und Rundfahrten mit den Traktoren stehen auf dem Programm. Weitere Infos auf Instagram unter traktormuseum_stuttgart.