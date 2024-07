Trainingsstart beim VfB Stuttgart: Beim VfB soll wieder Besonderes passieren

15 Die Spieler des VfB Stuttgart drehen zum Trainingsauftakt ihre Runden – in sechseinhalb Wochen beginnt die neue Saison mit dem Supercup bei Bayer Leverkusen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Obwohl der VfB Stuttgart die Wechsel von Serhou Guirassy und Waldemar Anton nach Dortmund verkraften muss, ist die Stimmung beim Trainingsstart optimistisch. „Man kann hier weiter viele positive Dinge entwickeln“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß.











Link kopiert



Im benachbarten EM-Stadion herrscht an diesem Donnerstagvormittag mit Blick auf die Vorbereitung des Viertelfinales zwischen Deutschland und Spanien am Freitag (18 Uhr) eifrige Betriebsamkeit, als auch der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart einen Gang höher schaltet. Der Rasen ist kurz vor dem Trainingsstart in die neue Saison auf dem Clubgelände noch einmal bewässert worden, als der Trainer Sebastian Hoeneß seine Spieler um 10.30 Uhr zum Auftakt der neuen Saison erstmals aus der Kabine lässt.