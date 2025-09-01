Training beim VfB Stuttgart: Linksfuß Badredine Bouanani gibt seinen Einstand

Bienvenue à Stuttgart: Badredine Bouanani wurde vom VfB für rund 18 Millionen Euro an Ablöse verpflichtet – und gab eine erste Kostprobe seines Könnens.
Während sich die beiden sich anbahnenden Transfers des südkoreanischen Stürmers Hyeon-Gyu Oh (24) vom KRC Genk sowie des Mittelfeldspielers Bilal El Khannouss (21) von Leicester City nach Stuttgart in der finalen Phase befinden, hat der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit seinem Team am Montagvormittag im Schlienzstadion ein öffentliches Training absolviert.