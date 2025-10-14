Zwar sind vier Spieler noch im Länderspieleinsatz – doch es zeichnet sich ab: Für das Spiel beim VfL Wolfsburg bieten sich VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zahlreiche Alternativen.
Die Herbstsonne verbreitete wohlige Wärme über dem Rasen des Schlienzstadions in Bad Cannstatt. Das freute neben den Spielern und Trainern des VfB vor allem die rund 300 Fans, die bei der ersten Einheit der Woche auf den Zuschauerrängen mit dabei waren. Das gemeinsame Ziel von Mannschaft und Team heißt Wolfburg, wo der Pokalsieger an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim VfL antritt, um seine starke Ausgangsposition in der Bundesliga mit Rang vier möglichst noch auszubauen.