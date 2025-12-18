Trainerfrage Stuttgarter Kickers: Weiter mit oder ohne Marco Wildersinn? So läuft die Analyse in Degerloch

Einfach machen sie es sich nicht bei den Stuttgarter Kickers. Die Analyse des bisherigen Saisonverlaufs und die Gespräche dauern weiter an – das ist der Stand in der Trainerfrage.

Von offizieller Seite ist derzeit wenig bis nichts zu erfahren von den Stuttgarter Kickers. „Es gibt kein Zeitfenster, wann es etwas zu vermelden gibt“, sagt Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht. „Wir haben uns ausgetauscht, und es wird weitere Gespräche geben“, sagt Präsidiumsmitglied Jürgen Kindler. Die beiden haben gemeinsam mit Präsident Rainer Lorz in dieser Woche die sportliche Lage beim Fußball-Regionalligisten erörtert. „Wir sind uns einig, dass wir unzufrieden sind mit einigen Themen, vor allem mit der Punktausbeute, aber das ist der Trainer ja auch“, sagt Kindler.

Zwölf Punkte hinter Freiberg Nach 20 von 34 Spielen stehen die Blauen auf Platz neun mit 28:30 Toren und 29 Punkten. Zwölf Zähler mehr hat Spitzenreiter SGV Freiberg auf dem Konto. Im möglichen Fall von fünf Absteigern beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz nur drei Punkte. Das sind die nackten Fakten.

Die fließen, neben einigen anderen Faktoren, ganz wesentlich in die entscheidende Frage ein: Zieht man die Saison, an deren Ende der Vertrag mit Marco Wildersinn ausläuft, mit dem Trainer durch, oder trennt man sich bereits in der Winterpause? Eine Tendenz ist derzeit immer noch nur schwer auszumachen.

Lutz Siebrecht: Viele Gespräche. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach Lage der Dinge dürfte Siebrecht die Sache am kritischsten sehen, Lorz ist hin- und hergerissen, und Kindler, ein enger Vertrauter von Aufsichtsratsmitglied, Gönner und Grandseigneur Günter Daiss, hätte wohl am wenigsten dagegen, wenn zunächst alles in der aktuellen Konstellation weiterläuft. Am Ende aber wollen alle auf gleicher Linie sein, keiner wird dem anderen in irgendeiner Weise die Pistole auf die Brust setzen.

Eines steht auf alle Fälle fest: Einfach machen es sich die Granden auf Degerlochs Höhen nicht. Zu den Entscheidungsträgern gehört der Aufsichtsrat mit Christian Steinle an der Spitze zumindest formal nicht. Nur wenn durch einen Trainerwechsel das Budget überschritten werden sollte, bedarf es der Zustimmung des Kontrollgremiums. Dennoch dürfte auch die Stimmungslage im Aufsichtsrat ausgelotet werden. Dort herrscht tendenziell die Auffassung, dass – auch mit kritischem Blick auf die aktuelle Lage – der Einfluss des Trainers nicht überschätzt werden sollte.

Passt ein anderer Trainer besser zu den Kickers?

Ob dies das Präsidium auch so sieht oder ob es zur Auffassung kommt, ein anderer Trainer passt einfach besser zu den Kickers (wie möglicherweise der in der Gerüchteküche gehandelte Ex-Coach Mustafa Ünal) – das ist die entscheidende Frage. „Im Fußball ist immer alles möglich. Aber wenn man die Spiele und die Situation differenziert betrachtet – wie es die Verantwortlichen sicher tun –, dann mache ich mir keine Sorgen“, hatte Wildersinn im Interview mit unserer Redaktion auf die Frage geantwortet, wie groß seine Befürchtung ist, nach der Winterpause nicht mehr Kickers-Trainer zu sein. Man darf gespannt sein.

Winterfahrplan

Testspiele

Samstag, 17. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga), ADM-Sportpark. Samstag, 24. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga), ADM-Sportpark oder Pforzheim. Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Samstag, 7. Februar, 13 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Stuttgarter Kickers, FCB-Campus. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. (jüf)