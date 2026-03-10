Am Saisonende läuft der Vertrag von Trainer Marco Wildersinn aus. Will er bleiben? Wollen die Stuttgarter Kickers mit ihm weitermachen? Was gäbe es für Alternativen? Eine Einordnung.
Von den letzten sieben Spielen der vergangenen Regionalligasaison hatten die Stuttgarter Kickers sechs verloren, mit der blamablen 1:5-Heimschlappe gegen Hessen Kassel als negativem Höhepunkt. Nicht wenige rechneten damit, dass die Blauen aufgrund dieser letzten Eindrücke mit einem neuen Trainer in die Saison 2025/26 gehen würden. Doch Marco Wildersinn durfte weitermachen.