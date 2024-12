Trainer von Allianz MTV Stuttgart: Das denkt Konstantin Bitter über den Abschied von Kim Renkema

1 Gemeinsamer Triumph: Konstantin Bitter und Kim Renkema feiern nach dem Triple mit der Meisterschale. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Konstantin Bitter, der Coach des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, bedauert den Abgang von Kim Renkema – und will der scheidenden Sportdirektorin mit seinem Team ein letztes Geschenk machen.











In der Bundesliga und in der Champions League stehen für die Stuttgarter Volleyballerinnen fünf wichtige Spiele an – gegen den SC Potsdam (4. Januar), in Dresden (11. Januar) und Schwerin (18. Januar) geht es um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs, gegen BKS Bielsko-Biala/Polen (8. Januar) und CSO Voluntari/Rumänien (22. Januar) um den Einzug in die Play-offs der Königsklasse. Da kann Trainer Konstantin Bitter eines ganz sicher nicht gebrauchen: Unruhe. Doch genau diese gibt es bei Allianz MTV Stuttgart derzeit im Übermaß.