Trainer Sebastian Hoeneß: 1000 Tage VfB – und kein Ende in Sicht

1000 Tage als VfB-Trainer haben nicht viele geschafft. Sebastian Hoeneß wird die Marke überspringen und hat gute Chancen, bald weitere prominente Vorgänger zu überholen.
„1000 Tage“, findet Sebastian Hoeneß, „hört sich absurd an“. Fast drei Jahre. So lange ist der 43-jährige Münchner inzwischen als VfB-Trainer im Amt. Richtigerweise stellt er fest: „Im Fußballgeschäft ist das nicht selbstverständlich.“ Schon gar nicht beim schwäbischen Traditionsverein, wo sich die Halbwertszeit von Übungsleitern in der Vergangenheit häufig auf einen einstelligen Monatswert beschränkte.