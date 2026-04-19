Trainer des VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß will seine Bayern-Bilanz aufpolieren

Bisher hat es für den Trainer mit dem VfB bei Gastspielen in München nur Niederlagen gegeben. Gibt es diesmal Punkte für die Stuttgarter, die als klarer Außenseiter ins Rennen gehen?
Seit mehr als drei Jahren ist Sebastian Hoeneß nun bereits Trainer des VfB Stuttgart – und kann in dieser Zeit des steten Aufschwungs bald den Haken unter das dritte Erreichen des Europapokals in Serie machen. Eines allerdings ist dem 43-jährigen Erfolgscoach mit den Stuttgartern bislang nicht gelungen: Auch nur einen Punkt in seinen Gastspielen beim FC Bayern München zu holen. Bisher gab es für Sebastian Hoeneß in der Allianz-Arena nur Niederlagen.