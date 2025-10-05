Trainer des VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß warnt vor Heidenheim – bessert er seine FCH-Bilanz auf?

Zum fünften Mal findet am Sonntag das Duell des VfB Stuttgart mit dem 1. FC Heidenheim in der Bundesliga statt. FCH-Trainer Frank Schmidt rechnet sich was aus – nicht ohne Grund.
Das Württemberg-Duell im Profifußball sollte ja eigentlich eine klare Sache sein. Es ist ja eine Art Groß-gegen-Klein-Derby. Die Landeshauptstadt gegen die Kreisstadt. 612 000 Einwohner gegen 50 000. 126 000 Vereinsmitglieder gegen 12 600. Ein Kader-Marktwert von 312 gegen einen von 55 Millionen Euro. Geht man aber weg von den Fakten auf dem Papier, dann stellt sich die Sache seit Jahren etwas anders dar.