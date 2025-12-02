Trainer des VfB Stuttgart: „Muss Kompromisse geben“ – Hoeneß äußert sich zu Fanprotesten

Der Stuttgarter Chefcoach nimmt Stellung zur Sicherheitsdebatte im Vorfeld der Innenministerkonferenz und betont: „Ich kann beide Positionen nachvollziehen.“
Stimmungsboykotte, Plakate, Veranstaltungen – seit Wochen protestiert die aktive Fanszene in Deutschland gegen mögliche Sicherheitsverschärfungen in den Stadien, über die bei der anstehenden Innenministerkonferenz ab Mittwoch diskutiert werden soll. Im Raum stehen unter anderem personalisierte Tickets vor allem für Auswärtsfans und ein strikteres Vorgehen bei Stadionverboten bereits im Verdachtsfall.