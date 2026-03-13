Trainer des VfB Stuttgart: Kämpfer Hoeneß hat mit dem FC Porto noch eine Rechnung offen

Gerade die Phase mit den beiden Gegentoren beim 1:2 hat Sebastian Hoeneß mächtig gewurmt. Daher schaltet der VfB-Cheftrainer vor dem Rückspiel in den Angriffsmodus.
Seine Attitüde war die eines Profiboxers, der von seinem Gegner gerade in einem Moment der Unachtsamkeit mit ein, zwei gezielten Schwingern auf die Bretter geschickt wurde – und der es dem Gegenüber nun möglichst schnell heimzahlen will. Nein, Sebastian Hoeneß ist noch nicht fertig mit dem FC Porto. „Das Ding ist noch lange nicht durch“, kündigte der angriffslustige VfB-Cheftrainer vor dem Rückspiel am nächsten Donnerstag (21 Uhr/RTL) an, in welches sein Team allerdings mit der Hypothek der 1:2-Hinspielniederlage geht.