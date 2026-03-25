In seinen drei Jahren beim VfB hat sich der 43-Jährige zu einem international gefragten Toptrainer entwickelt. Auch an der Anfield Road beschäftigt man sich mit ihm.
Keine Frage, Sebastian Hoeneß ist einer, der sich auch auf der internationalen Fußballbühne zu bewegen weiß. Also zeigte sich der Stuttgarter Cheftrainer in dieser Europa-League-Runde regelmäßig auch dann noch in Topform, als die Arbeit an der Seitenlinie längst getan war: Vor den Mikrofonen der ausländischen Kamerateams und Reporter erklärte Hoeneß in bestem Englisch seine taktischen Kniffe – oder analysierte eloquent und fachmännisch die Stärken und Schwächen der Auftritte des VfB.