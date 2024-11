Trainer des VfB Stuttgart hat Ausstiegsklausel: Wohlgemuth zweifelt nicht an Verbleib von Hoeneß

Wohlgemuth zweifelt nicht an Verbleib von Hoeneß

1 Macher des Erfolgs: Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (links) und Trainer Sebastian Hoeneß. (Archivbild) Foto: imago//Herbert Rudel

Der steile Aufstieg unter Sebastian Hoeneß sorgt in Stuttgart immer wieder auch für Spekulationen um den Trainer. Nach der Niederlage gegen Bergamo äußert sich der Sportvorstand dazu.











Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hat die Gerüchte um einen möglichen Abschied von Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart im kommenden Sommer beiseitegeschoben. „Da gab es ja in den letzten Wochen Spekulationen und ganz viele Enthüllungen auch“, sagte der 45-Jährige nach der 0:2 (0:0)-Niederlage in der Champions League gegen Atalanta Bergamo mit einem Augenzwinkern. „Das ist für uns kein Anlass, an der starken und guten Verbindung zwischen Club und Trainer zu zweifeln.“