1183 Tage Trainer des VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß ist jetzt die Nummer eins – und soll noch lange bleiben

Seit Einführung der Bundesliga war kein VfB-Trainer länger ununterbrochen im Amt als Sebastian Hoeneß. Und der Zeitplan für Gespräche über eine Vertragsverlängerung steht bereits.
Der Zeitpunkt ist unscheinbar, so mitten in der Sommerpause. Die Marke aber darf man im schnelllebigen Profifußball durchaus als bemerkenswert einstufen, die Sebastian Hoeneß an diesem Montag erreicht. Der Trainer des VfB Stuttgart ist nun schon seit 1183 Tagen in Amt und Würden – und knackt damit einen vereinshistorischen Höchstwert. Über einen so langen Zeitraum ohne Unterbrechung war seit Einführung der Bundesliga bislang einzig Felix Magath vor gut zwei Jahrzehnten als Trainer in Bad Cannstatt tätig, den Hoeneß nun überholen wird. Die Rechnung fußt auf Magaths Abschied nach seinem letzten Spiel im Mai 2004, die formale Vertragsauflösung folgte wenig später. Direkt dahinter reiht sich der 2024 verstorbene Christoph Daum (1113 Tage) ein, der 1992 mit dem VfB die Meisterschaft gewann.