Im letzten Spiel des Jahres empfängt der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) die TSG Hoffenheim. Trainer Christian Ilzer will mit seinem Team offensiv dagegen halten.
Am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) steigt zum letzten Mal in diesem Jahr ein Spiel des VfB Stuttgart in der MHP-Arena. Der Tabellennachbar aus Hoffenheim, fünfter der Tabelle, kommt in Top-Verfassung nach Bad Cannstatt gereist. TSG-Trainer Christian Ilzer findet vor dem Duell beim Sechsten nur lobende Worte für den VfB – und sieht spielerische Parallelen.