An der Hauptstraße 15 in Murrhardt plant Sanjeevan Arumaithurai die Wiedereröffnung des Gasthofs Zum Engel – mit Rostbraten, Wurstsalat und indischen Gerichten.
Es war lange still an der Hauptstraße 15, direkt am Marktplatz in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis). Rund zwei Jahre blieb die Tür des Gasthofs Zum Engel geschlossen – nun soll wieder gekocht, serviert und gefeiert werden. Seit August 2025 hat Sanjeevan Arumaithurai (41) das Traditionshaus von Eigentümerin Helene Bunk gepachtet. Der Hotelbetrieb läuft bereits, Ende März soll auch das Restaurant öffnen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest – der Start ist möglichst bei besserem Wetter geplant, um die Außengastronomie gleich mitnehmen zu können.