Traditionshandwerk in Kornwestheim: Was macht die Brezeln der Bäckerei Dannenmann so besonders?

Geht es nach unseren Lesern, ist die Sache klar: Die besten Brezeln im Kreis Ludwigsburg gibt es bei der Bäckerei Dannenmann in Kornwestheim. Das ist ihr Erfolgsgeheimnis.
Bernd Dannenmann schnappt sich eine Teigportion, rollt sie aus und schwingt sie in Sekundenschnelle zur Brezel-Form. Man könnte ihn wohl auch mitten im Schlaf wecken und er würde es trotzdem mit verbundenen Augen hinbringen, schließlich arbeitet er schon seit fast 30 Jahren als Bäcker. Nachdem die Brezeln eine Zeit lang in der Kühlung waren, kommen Lauge und Salz drauf – und dann ab in den Ofen damit.