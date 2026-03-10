Traditionsbetrieb in Gerlingen: Darum heißt die Metzgerei Mack nun Häfele

Die traditionsreiche Metzgerei Mack ist Geschichte. Auch wenn das Firmenschild außen noch prangt, wird der Betrieb bereits von Armin Häfele geführt. Das hat besondere Gründe.
Er habe sich ein Bein gebrochen, er habe Grippe: Vieles werde spekuliert, seit die Metzgerei länger als geplant nach den Faschingsferien geschlossen blieb, sagt Steffen Mack. Er bekommt das alles mit. Doch dass seine Metzgerei nach der traditionellen Schließung in der Faschingswoche zunächst nicht wieder öffnete, hat einen ganz anderen Grund. „Ich habe Leukämie“, sagt der Metzgermeister.