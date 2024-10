Verbot von PFOF: Was bedeutet das für Trade Republic?

1 Muss das Unternehmen bald sein Geschäftsmodell anpassen? Foto: IMAGO / Lobeca

Ein neues EU-Gesetz bringt Einschränkungen für das Geschäftsmodell von Trade Republic mit sich. Welche Auswirkungen das hat, lesen Sie hier.











Das Geschäftsmodell vieler Neobroker basiert darauf, dass sie den Handel mit Aktien sehr günstig oder sogar kostenlos anbieten. Genau dieses Modell steht jedoch vor großen Veränderungen. Grund dafür ist ein neues EU-Gesetz, das seit März 2024 in Kraft ist und das sogenannte Payment for Order Flow (PFOF) verbietet. Doch was steckt hinter diesem Verbot, und was bedeutet es für die Nutzer von Trade Republic?