Crypto weg bei Trade Republic: Was tun?

Vermutlich Anzeigeproblem

Vermutlich handelt es sich bei dem Anzeigefehler um eine vorübergehende Störung. Auf dem offiziellen X-Kanal von Trade Republic gibt es zu dem Problem bislang kein Statement. Betroffene Nutzer können alternativ versuchen, sich über die Web-Anwendung von Trade Republic im Browser anzumelden. Möglicherweise werden die Kryptowährungen dort angezeigt. Sollten die Kryptowährungen auch dort nicht angezeigt werden, kann man sich an den Support von Trade Republic wenden. In der Regel werden solche technischen Störungen schnell von den Technikern der Plattform behoben.