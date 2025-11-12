Toy Story 5: Erster Teaser-Trailer zeigt moderne Widersacherin

Ist die Zeit der Spielzeuge vorbei? Das befürchten Buzz Lightyear, Woody und die anderen im ersten Teaser-Trailer zu "Toy Story 5". Sie müssen sich einem smarten Tablet stellen.
Schon im Jahr 1995 begann die erfolgreiche "Toy Story". Pixars liebenswürdige Charaktere Woody und Buzz Lightyear eroberten schnell die Herzen der Kinogängerinnen und Kinogänger. Doch mit Spielzeugen wie ihnen möchte heutzutage kein Kind mehr zu tun haben. Das befürchten sie zumindest in einem ersten Teaser-Trailer zu "Toy Story 5", den Disneys Animationsstudio frisch veröffentlicht hat.