Toy Story 5: Erster Teaser-Trailer zeigt moderne Widersacherin

Ist die Zeit der Spielzeuge vorbei? Das befürchten Buzz Lightyear, Woody und die anderen im ersten Teaser-Trailer zu "Toy Story 5". Sie müssen sich einem smarten Tablet stellen.

Schon im Jahr 1995 begann die erfolgreiche "Toy Story". Pixars liebenswürdige Charaktere Woody und Buzz Lightyear eroberten schnell die Herzen der Kinogängerinnen und Kinogänger. Doch mit Spielzeugen wie ihnen möchte heutzutage kein Kind mehr zu tun haben. Das befürchten sie zumindest in einem ersten Teaser-Trailer zu "Toy Story 5", den Disneys Animationsstudio frisch veröffentlicht hat.

Moderne Technik lässt Woody, Buzz, Jessie und die die anderen Spielzeuge in dem kurzen Clip buchstäblich erzittern. In den ersten Szenen aus dem kommenden Kinofilm wird erstmals der neue Charakter Lilypad vorgestellt - ein smartes Tablet in Form eines Frosches. Die Truppe muss künftig also um Aufmerksamkeit buhlen, wenn sie die mittlerweile achtjährige Bonnie nicht an die neue Technik und zu viel Bildschirmzeit verlieren möchte.

"Buzz, Woody, Jessie und der Rest der Bande stehen vor einer Herausforderung, als sie mit dem konfrontiert werden, wovon Kinder heutzutage besessen sind... Elektronik", beschreibt Pixar die Handlung. "Hallo, ich bin Lilypad", sagt der Neuzugang im Teaser. "Lass uns spielen!"

Mit Stars wie Tom Hanks und Tim Allen

Im englischsprachigen Original leiht erneut Hollywoodstar Tom Hanks (69) Cowboy Woody seine Stimme. Der aus "Hör mal, wer da hämmert" bekannte Tim Allen (72) spricht Buzz Lightyear und Joan Cusack (63) die Jessie. Greta Lee (42) wird Widersacherin Lilypad sprechen und auch Moderator und Komiker Conan O'Brien (62) wird als eine der Figuren zu hören sein. Regie führt Andrew Stanton zusammen mit Kenna Harris.

Ende 2024 hatte Tim Allen "Collider" berichtet, dass er damals gerade die erste, fünfstündige Aufnahme-Sitzung hinter sich hatte. Es sei für ihn "wirklich, wirklich seltsam" und "ein echter Kampf" gewesen, rund fünf Jahre nach "Toy Story 4", wieder seine Buzz-Stimme zu finden. Nach gut zwei Stunden sei er aber "drin" gewesen. Allen versprach: "Es ist eine wirklich gute Geschichte, Leute. Sie ist wirklich gut." Nach aktuellem Stand soll das animierte Abenteuer im Juni 2026 in die Kinos kommen.