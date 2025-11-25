Tourismus: Griechenland stößt im Tourismus an seine Grenzen

Die griechischen Ferieninseln melden Jahr für Jahr neue Besucherrekorde. Aber jetzt warnt eine Studie: Vielerorts ist die Infrastruktur dem Boom nicht mehr gewachsen.
Die griechische Insel Zakynthos ist ein beliebtes Reiseziel für junge Partytouristen. Die Feiermeile im Küstenort Laganas gilt als Griechenlands Ballermann. Aber Zakynthos hat ein schmutziges Geheimnis. Inmitten eines Natura-2000-Schutzgebiets liegt eine illegale Mülldeponie, auf der über Jahrzehnte rund 530 000 Tonnen Abfall abgelagert wurden.