Tote Frau in Filderstadt gefunden: Verdächtiger im Kofferleichen-Fall schweigt weiter

Der Verdächtige im Kofferleichen-Fall von Filderstadt-Bonlanden schweigt weiterhin. Derweil muss noch so manches Puzzlestück zusammengesetzt werden.
Auch nach der Festnahme eines 51-jährigen Tatverdächtigen im Fall der Kofferleiche von Filderstadt heißt es für die 44-köpfige Sonderkommission Trolley: Die Fleißarbeit geht unvermindert weiter. „Die Personalstärke wird vorerst nicht reduziert“, sagt Polizeisprecher Gerhard Jaudas auf Nachfrage am Montag. Der Verdächtige schweigt, und es muss noch so manches Puzzlestück zusammengesetzt werden.