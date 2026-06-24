Was ist der Zugfunk GSM-R?

Wegen Problemen mit dem digitalen Bahnfunk stellte die Bahn den Zugverkehr für 2 Stunden bundesweit ein. Auslöser war eine Störung des Funksystems GSM-R. Wir erklären, was sich dahinter verbirgt.
Nach der bundesweiten Störung ist der Zugverkehr nach Angaben der Deutschen Bahn am Mittwochmorgen (24. Juni) wieder „reibungslos angelaufen“. Es komme aber noch vereinzelt zu Folgeverspätungen, teilt die Bahn mit. Sämtliche Strecken seien uneingeschränkt befahrbar, das volle Zugangebot im Regional- und Fernverkehr fahre weitestgehend planmäßig, heißt es weiter.