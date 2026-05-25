Torwartfrage beim VfB Stuttgart: Nübel weg, Seimen wackelt – vieles spricht für die externe Lösung

Spannende Torwartfrage beim VfB: Alexander Nübel geht – und ein externer Kandidat hat bei der sportlichen Leitung offensichtlich bessere Karten als Eigengewächs Dennis Seimen.
Am Ende blieb es dem Chefcoach Sebastian Hoeneß vorbehalten, die drei erfolgreichen Spielzeiten seines Stammkeepers Alexander Nübel beim VfB Stuttgart mit viel Lob abzumoderieren: „Es hat enorm Spaß gemacht. Und auch, wenn wir uns dafür entschieden haben, ich werde ihn vermissen“, sagte der Trainer über seine scheidende Nummer eins: „Er ist ein großartiger Torwart – aber er ist auch ein großartiger Mensch, an den ich immer gerne denken werde.“