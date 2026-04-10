Tornado über Althütte: In 150 Metern Höhe über den Schwäbischen Wald – das sagt die Bundeswehr

Am Donnerstagnachmittag hat ein tieffliegendes Kampfflugzeug über dem Großraum Backnang für Aufsehen gesorgt. Wir haben bei der Luftwaffe nachgehakt, was dahintersteckte.
Ein grollendes Fauchen, ein graues Delta, das tief durch den Frühlingshimmel schoss – und schon war alles wieder vorbei. Ein niedrig fliegendes Kampfflugzeug hat am Donnerstag gegen 16 Uhr über Althütte und die umliegenden Ortschaften für Aufsehen gesorgt. Der Überflug war kein Einzelfall: Mehrere Militärjets waren zur gleichen Zeit über der Region unterwegs.