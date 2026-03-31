Deniz Undav hat das Siegtor für die DFB-Elf geschossen – der Bundestrainer aber war eher nicht zufrieden. So bewertet er Undavs Leistung.
Er hat es wieder getan. Deniz Undav trifft, wie er will – nun auch im DFB-Team. Nach 18 Saisontreffern in der Bundesliga für den VfB Stuttgart gelang dem Joker für die Nationalelf das Siegtor zum 2:1 im Testspiel gegen Ghana (88. Minute). Nicht erst zu diesem Zeitpunkt feierten die Stuttgarter Anhänger Undav ab, mehrfach hatten sie vorher mit Sprechhören über die gesamten Ränge lauthals seine Einwechslung gefordert.