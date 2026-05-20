Torhüter des VfB Stuttgart: Nübel fliegt zur WM – in einer besonderen Konstellation

Der VfB-Schlussmann soll als Nummer drei für das Turnier in Nordamerika berufen werden – allerdings gibt es auf seiner Position wohl ein Novum in der Nationalmannschaft.
Alexander Nübel kann schon mal anfangen, seinen Koffer zu packen – für die Fußball-WM in Übersee. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Torhüter des VfB Stuttgart zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft gehören, das Anfang Juni in Richtung Nordamerika abhebt. Damit erhöht sich die Anzahl der VfB-Profis, die von Julian Nagelsmann berufen werden sollen auf vier. Denn wie bereits zuvor durchsickert war, sollen auch Deniz Undav, Angelo Stiller und Jamie Leweling vom Bundestrainer berücksichtig werden.