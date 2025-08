Alexander Nübel hat auch mit einem Auge alles im Blick. Trotz Augenklappe reagierte der Torhüter des VfB Stuttgart schnell und fing die Bälle sicher. Eine spezielle Übung war das, die sich Steffen Krebs hatte einfallen lassen. Wieder einmal.

Der Torwarttrainer des Fußball-Bundesligisten fordert und fördert seine Schützlinge in besonderem Maße. Gerade im kognitiven Bereich. Da setzt Krebs zweimal die Woche systematisch Impulse, auch mit Kognitionsbrillen und Kopfhörern. Das zeichnet das Programm des Spezialisten aus – und Nübel und Co. schätzen diese Arbeit. Diesmal ging es darum, unter eingeschränkten Bedingungen die Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen. Davon soll der Nationalkeeper in den Spielen profitieren.

Doch wann Nübel seinen Posten zwischen den VfB-Pfosten wieder einnimmt, ist unklar. Zuletzt musste der 28-Jährige auf klassisches Torwarttraining verzichten. Wegen Problemen am Ellbogen. „Bei Alex sieht es schon wieder ganz gut aus. Je nachdem, wie es sich mit den Schmerzen entwickelt, wird bei ihm die Belastung in den nächsten Tagen gesteigert“, hatte der Trainer Sebastian Hoeneß zum Abschluss des Trainingslagers am vergangenen Wochenende gesagt.

Wie sieht es gegen den FC Bologna aus?

Doch am Dienstagnachmittag zum Auftakt in die Trainingswoche flog Nübel noch nicht durch den Kasten. Er beschäftigte sich später mit seiner Fußtechnik, während die Kollegen in erster Linie mit den Händen versuchten, ihr Tor jeweils möglichst sauber zu halten. Gut möglich also, dass Fabian Bredlow den Stammkeeper am Samstag (17 Uhr) gegen den FC Bologna bei der Saisoneröffnung erneut ersetzt. Mit Stefan Drljaca gehört der 30-Jährige zur Gruppe der weiß-roten Schlussmänner. Dazu kommen die Nachwuchsleute Florian Hellstern, Dominik Draband und Jerik von der Felsen. Je nach Spielformen und Verfügbarkeit holt Hoeneß die jungen Torhüter zum Profitraining, da sie wie vor allem Hellstern in der dritten Liga mit der U 21 Erfahrungen sammeln sollen.

An Nübels Status beim Pokalsieger gibt es aber nichts zu rütteln. Er ist die unumstrittene Nummer eins und hat trotz des nicht optimalen Vorbereitungsstarts den Supercup am 16. August im Visier. Dann geht es im Stuttgarter Stadion gegen den FC Bayern und um den ersten Titel der Saison. Eine Begegnung, die vor dem Bundesliga-Auftakt enorme Aufmerksamkeit erregt. Nicht nur wegen der Wechselabsichten des VfB-Stürmers Nick Woltemade.

Für Nübel steht ebenfalls viel auf dem Spiel, wenn es gegen die Münchner geht, an die er noch bis 2029 vertraglich gebunden ist und die nach wie vor einen Großteil seines Gehalts bezahlen (sieben von fast elf Millionen Euro im Jahr). Ohnehin rückt ein Torwart gegen den deutschen Rekordmeister gerne mal in den Fokus, zumal Nübel bei den Bayern immer noch als potenzieller Nachfolger von Manuel Neuer gehandelt wird.

Doch noch ist der Mann mit der Rückennummer 33 für ein weiteres Jahr an den VfB ausgeliehen. Und in Stuttgart fühlt sich Nübel nicht nur wohl in seiner Rolle, hier ist er zudem zum Nationaltorwart gereift. Zuletzt nahm er im Torhüter-Ranking des Bundestrainers Julian Nagelsmann hinter Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) Platz drei ein. Durch ter Stegens Rückenoperation dürfte der VfB-Torwart wieder eine Position nach vorne gerutscht sein.

Die Rolle in der Nationalmannschaft

Die nächsten Länderspiele werden Anfang September angepfiffen. Und dann wird sich zeigen, wie Nagelsmann kurzfristig mit der neuen Situation umgeht. Denn ter Stegen fällt nicht nur monatelang verletzt aus, er wurde bei Barça zuvor degradiert – zur Nummer drei. Zwischen dem 33-Jährigen und dem katalanischen Verein scheint die Angelegenheit nun sogar zu eskalieren. Der Bundestrainer hält aber zu ter Stegen. „Am Ende ist er unsere Nummer eins, wenn er gesund und im Verein die Nummer eins ist. Das weiß er“, erklärte Nagelsmann vor wenigen Tagen. Ab Dezember plant der Bundestrainer wieder mit ter Stegen. Dann bleiben die Testpartien im März und Juni vor der Weltmeisterschaft 2026.

Für die WM-Qualifikation im September, Oktober und November gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg wird es laut Nagelsmann keine Überraschungen geben. Baumann vor Nübel lautet die aktuelle Rangfolge. Dahinter hat der Bundestrainer einige Ideen, wie er betonte. Eine davon dürfte Noah Atubolu vom SC Freiburg sein. Er überzeugte bei der U-21-EM. Kein Gedanke ist dagegen eine Neuer-Rückkehr.

Nübel steht dennoch unter Druck, will er nächstes Jahr beim großen Turnier in den USA, Kanada und Mexiko dabei sein. Er muss seine Position durch dauerhaft gute Leistungen auf nationaler und internationaler Bühne bestätigen. Der Supercup gegen den FC Bayern bietet sich dafür als erste Gelegenheit für den VfB-Torwart an.