Torhüter des VfB Stuttgart: Dennis Seimen auf die Eins? Der VfB-Plan wird neu diskutiert

Nach seiner erfolgreichen Spielzeit beim SC Paderborn sollte das Eigengewächs VfB-Stammtorwart werden. Doch das ist nicht mehr sicher – und ein Abschied von Alexander Nübel nicht fix.

Er hat sein erstes Jahr in der zweiten Fußball-Bundesliga als Stammkeeper des SC Paderborn mit Bravour bestanden. Sämtliche 34 Ligaspiele hat Torwart Dennis Seimen bestritten, ist dabei neun Mal zu null geblieben – und klopfte an diesem Donnerstagabend in einer bundesweit übertragenen Livepartie ans Tor zur ersten Liga an.

Nach dem 0:0 beim VfL Wolfsburg haben die Ostwestfalen gute Chancen, im Rückspiel den Aufstieg klarzumachen. Erste Liga oder nicht – für das Team des SC Paderborn wird sich diese Frage am Pfingstmontag vor 15.000 Fans in der heimischen Home Deluxe Arena entscheiden.

Für Dennis Seimen schien der Weg in Richtung Erstligafußballl derweil bis dato ein von langer Hand vorgezeichneter: Denn der ursprüngliche Masterplan des VfB sah vor, dass der 20-Jährige nach Ende seiner Zweitligazeit als Leihgabe der Stuttgarter vom SC Paderborn zur neuen Saison in jedem Fall in den Neckarpark zurückkehren würde. Und zwar als künftiger Stammkeeper des VfB, als klare Nummer eins für die kommenden Spielzeit 2026/27. Trotz seiner Jugend. Doch dieser Plan wird nach Informationen unserer Redaktion inzwischen hinterfragt.

So wurde beim VfB bereits vor dem Abflug nach Berlin zum DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München an diesem Samstag (20 Uhr) im engsten Führungszirkel mit Vereinsspitze, Management und Cheftrainer darüber debattiert, wie in der Causa des Stuttgarter Eigengewächses künftig zu verfahren sei. Noch ist der letzte Entschluss nicht gefasst – das soll zeitnah nach Rückkehr aus Berlin mit dem Beginn der nächsten Woche aber nachgeholt werden. Sicher ist es nicht mehr, dass Dennis Seimen in der nächsten Saison die Nummer eins im Tor des VfB Stuttgart wird. Was im Kern ja eine Vertrauensfrage ist.

ALexander Nübel ist bis Saisonenende vom FC Bayern ausgeliehen

Schließlich würde das Festhalten an der Beförderung des 20-jährigen Ausnahmekeepers bei allem Talent von den Fußballchefs in der Mercedesstraße viel Mut erfordern. Denn Seimen hat in seiner noch jungen Karriere bislang noch gar kein Erstligaspiel bestritten; der VfB tritt aber in der nächsten Runde neben dem Pokal als ambitioniertes Bundesliga-Topteam auch in der Champions League gegen Gegner aus dem allerhöchten europäischen Regal an.

Wäre Seimen all diesen Anforderungen gewachsen? Hätte man im VfB-Umfeld die Geduld, einem jungen Torhüter in seinem Reifeprozess auch mal zwei, drei Fehler in Serie zuzugestehen, so wie das etwa beim SC Freiburg bei Torhüter Noah Atubolu der Fall war? Durch die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist der Club weiter gewachsen – und Seimen auf Toplevel noch unerfahren.

Seit 2023 im Tor des VfB: Alexander Nübel Foto: Baumann/Hansi Britsch

Also zeichnen sich bereits alternative Szenarien ab. Dennis Seimen, so ein möglicher neuer Plan, könnte gerade im Fall eines Erstliga-Aufstieg der Paderborner für ein weiteres Jahr an den SC verliehen werden – um zusätzliche Erfahung zu sammeln.

Unweigerlich würde in diesem Fall die Personalie Alexander Nübel wieder in den Fokus rücken. Der VfB-Stammtorhüter der vergangenen drei Spielzeiten, dem vonseiten des FC Bayern, wo er noch einen Vertrag bis 2030 besitzt, bereits vor aller Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, dass man nicht mehr mit ihm plant.

Klar ist, dass sich Alexander Nübel beim VfB wohl fühlt – und dass er gerne weiterhin für die Stuttgarter spielen würde. Allerdings bezieht er beim FCB ein stattliches Jahressalär von rund elf Millionen Euro, wovon die Stuttgarter derzeit gut ein Drittel übernehmen.

Dass Nübel bei einem Verbleib beim VfB auf Geld verzichten müsste, liegt auf der Hand. Und was würde aus Dennis Seimen am Ende der nächsten Saison, sollten die Stuttgarter Nübel fest verpflichten und ihm einen langfristigen Vertrag geben? Schließlich steht der VfB ja durchaus unter Zugzwang in Sachen Eigengewächse, von denen sich schon seit Jahren keines mehr dauerhaft in den Profikader festgespielt hat. Viele Fragen sind also offen in der Torhüterfrage – und bald wird Klarheit herrschen.