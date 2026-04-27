Tor des Jahres? Kracher von Ex-VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic geht viral

1 Sasa Kalajdzic gelang gegen Hartberg ein Traumtor für den LASK. Foto: IMAGO/GEPA pictures

Ein Treffer aus der eigenen Hälfte ist kaum einem Spieler während der Karriere vergönnt. Sasa Kalajdzic darf sich also besonders fühlen – sein Kracher für den LASK geht im Web steil.











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Dass Sasa Kalajdzic sich so langsam, aber sicher wieder seiner Bestform nähert, ist längs kein Geheimnis mehr. Hinter dem mittlerweile 28-Jährigen liegen absolute Horror-Jahre mit diversen schweren Verletzungen und mehreren Vereinswechseln. Aktuell steht er beim Premier-League-Absteiger Wolverhampton Wanderers unter Vertrag, die Wolves haben ihn allerdings zu Saisonbeginn zum Athlteik Sport Club aus Linz verliehen.