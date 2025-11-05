Tom Kaulitz: Nächstes Halloween-Kostüm mit Heidi steht bereits fest

Nach der legendären Halloween-Party seiner Ehefrau Heidi Klum (52) berichtet Tom Kaulitz (36) im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill über den Abend. "Wir haben hart gefeiert, es war anstrengend", erklärt Tom Kaulitz, der als grauer Soldat erschien, der von den Blicken der Medusa (Klum) versteinert wurde.

"Ein Halloween-Trümmerhaufen" "Wir haben uns gar nicht so aus dem Leben gehauen, aber es ist eben viel mit dem Kostüm. Es war eine lange Vorbereitung, und die Last fällt dann ab", führt der Musiker aus. Um 12 Uhr hätten die Vorbereitungen für ihn und seine Frau begonnen, abends um 23 Uhr sei es dann erst auf den roten Teppich gegangen. Auf der Party hielten beide zunächst lange im Kostüm durch, wechselten im Laufe des Abends jedoch in bequemere Outfits. Das Abmachen des Kostüms sei "immer der schlimmste Teil", erklärt Tom Kaulitz, der etwa seinen Bart wieder von der grauen Masse befreien musste. Tagelang werde er noch Reste wie Kleber an sich haben. "Ich bin ein richtiger Halloween-Trümmerhaufen."

Für ein "einfacheres" Kostüm entschied sich dagegen Bill Kaulitz. Er wollte eine "abgerockte" Sailor Moon darstellen. Einige Fans hätten jedoch kritisiert, das Outfit sei nicht gruselig genug gewesen, berichtet der Tokio-Hotel-Frontmann. "Aber ich fand unsere Kombi, also das Familienfoto, schon geil. Wir sahen aus wie Irre. Wie Avengers, die ein Rad abhaben."

Nächstes Jahr wolle Bill Kaulitz wieder etwas Gruseliges machen - eine Idee habe er bereits, erklärt er. Auch Tom Kaulitz verrät: "Heidi und ich wissen Gott sei Dank jetzt schon, was wir nächstes Jahr machen." Die Idee für Medusa und den versteinerten Soldaten sei dagegen erst rund fünf Monate vor der diesjährigen Party entstanden - angesichts des Aufwands "sehr spät". Über das neue Kostüm sagt Tom: "Nächstes Jahr sind wir mal wieder etwas ganz anderes, eher etwas Blödes, bei dem man sich fragt: Wie kommt man da drauf?"