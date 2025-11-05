Tom Kaulitz: Nächstes Halloween-Kostüm mit Heidi steht bereits fest

Tom und Bill Kaulitz lassen in ihrem Podcast Heidi Klums Halloween-Party Revue passieren. Dabei verrät Tom: Das Kostüm für ihn und Heidi im nächsten Jahr steht schon fest.
Nach der legendären Halloween-Party seiner Ehefrau Heidi Klum (52) berichtet Tom Kaulitz (36) im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill über den Abend. "Wir haben hart gefeiert, es war anstrengend", erklärt Tom Kaulitz, der als grauer Soldat erschien, der von den Blicken der Medusa (Klum) versteinert wurde.