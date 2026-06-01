Tom Holland wird 30: Hollywoods sympathische Allzweckwaffe

Geburtstagskind Tom Holland hat Marvel nicht nur seine Karriere zu verdanken. Auch seine große Liebe fand er in Person von Zendaya dank "Spider-Man".
Nicht nur in Hollywood sind alle dem Briten Tom Holland (30) ins Netz gegangen. Mit einer Mischung aus jugendlicher Unbekümmertheit, skandalfreier Höflichkeit und manch einem charmant-verplanten Spoiler-Interview erarbeitete sich der "Spider-Man"-Darsteller eine treue Fanbase rund um den Globus - und eroberte nebenbei das Herz von US-Star Zendaya (29). Am 1. Juni wird Holland, der schon als Kind mit Größen wie Naomi Watts (57) und Ewan McGregor (55) vor der Kamera stand, 30 Jahre alt.