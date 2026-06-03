Im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" hat Tom Holland offen über seine Partnerin Zendaya gesprochen: Er könne sich seinen Beruf ohne sie kaum vorstellen und verriet auch, warum er am "Spider-Man"-Set eine Szene stoppen ließ.
Tom Holland (30) hat ungewohnt offen über das gesprochen, was ihm im Showgeschäft am wichtigsten ist: seine Partnerin Zendaya (29). Im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" zog der britische Schauspieler dabei eine Bilanz, die deutlicher kaum sein könnte. "Ich könnte mir nicht vorstellen, das, was ich tue, ohne sie zu machen", sagte Holland gegenüber Moderatorin Amy Poehler.