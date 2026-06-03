Im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" hat Tom Holland offen über seine Partnerin Zendaya gesprochen: Er könne sich seinen Beruf ohne sie kaum vorstellen und verriet auch, warum er am "Spider-Man"-Set eine Szene stoppen ließ.

Tom Holland (30) hat ungewohnt offen über das gesprochen, was ihm im Showgeschäft am wichtigsten ist: seine Partnerin Zendaya (29). Im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" zog der britische Schauspieler dabei eine Bilanz, die deutlicher kaum sein könnte. "Ich könnte mir nicht vorstellen, das, was ich tue, ohne sie zu machen", sagte Holland gegenüber Moderatorin Amy Poehler.

Für Holland ist Zendaya nicht nur die Partnerin im Privatleben, sondern auch eine entscheidende Stütze in der oft unberechenbaren Welt Hollywoods. "Es ist so schön, jemanden zu haben, der das auf so persönliche Weise versteht, sodass ihr euch gegenseitig beruhigen oder aufbauen könnt", erklärte er im Podcast. Dieses gegenseitige Verständnis zweier Menschen, die denselben Beruf ausüben, schätzt er nach eigenen Worten außerordentlich.

Eine Szene, die nicht funktionierte

Wie wertvoll dieses Vertrauen am Set sein kann, zeigte Holland anhand einer konkreten Begebenheit bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day", der von Regisseur Destin Daniel Cretton (47) inszeniert wird. Nachdem Hollands Seite einer Szene bereits im Kasten war und die Kamera auf Zendaya schwenkte, stoppte Holland die Dreharbeiten und fragte seine Partnerin direkt: "Glaubst du, dass diese Szene funktioniert?" Zendayas Antwort war eindeutig: "Nein, ich glaube nicht."

Was folgte, war ungewöhnlich: Holland wandte sich zunächst an die Produzenten, die seinen Eindruck teilten, und sprach schließlich auch Regisseur Cretton an. "Ich weiß, wir drehen seit Stunden, und ich hasse es, dir das zu sagen, aber ich glaube nicht, dass diese Szene funktioniert. Was Z und ich fühlen sollen - das spüren wir gerade im Moment einfach nicht", habe er dem Regisseur gesagt, berichtete Holland.

Cretton reagierte besonnen: Er ließ das Team für den Tag nach Hause gehen, schrieb die Szene mit einem der Autoren um und drehte sie am nächsten Tag neu. "Ich würde so etwas zu einer Schauspielerin, mit der ich nicht zusammen bin, niemals sagen", betonte Holland. Nur das langjährige Vertrauen zu Zendaya habe diesen Moment überhaupt ermöglicht.

Holland lobt Zendaya als "die beste Schauspielerin"

Neben dieser Anekdote nutzte Holland den Podcast auch, um Zendayas schauspielerische Qualitäten in den höchsten Tönen zu loben. Ihre Furchtlosigkeit vor der Kamera beeindrucke ihn immer wieder aufs Neue. Als Rue in der HBO-Serie "Euphoria" sei sie kaum wiederzuerkennen im Vergleich zu ihrem realen Auftreten und ihre Figur Emma in "The Drama" zeige einmal mehr, zu was sie alles fähig sei. "Ich glaube, sie ist die beste Schauspielerin, die es gerade gibt. Ich glaube wirklich, dass sie etwas Besonderes hat", sagte Holland.