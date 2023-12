Tötungsdelikt in Stuttgart-Rot: Schütze soll im Quartier schon früher mit Mord gedroht haben

1 Einsatzkräfte beim Einpacken: Die Schüsse am Mittwochabend in der Gundelsheimer Straße haben eine Vorgeschichte. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Nach den tödlichen Schüssen im Stadtteil Rot könnte bei dem Tatverdächtigen womöglich Schuldunfähigkeit festgestellt werden. Der bereits vorbestrafte 42-Jährige wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.











Der mutmaßliche Todesschütze von Stuttgart-Rot ist am Freitag von einem Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Dem 42-Jährigen wird vorgeworfen, am Mittwochabend in der Gundelsheimer Straße einen drei Jahre älteren Nachbarn erschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdacht des Mordes beantragt. Ein Richter ordnete die Unterbringung an. Nach Informationen unserer Zeitung soll der Betroffene bereits zuvor Nachbarn mit dem Tod bedroht haben.