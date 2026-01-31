Tötungsdelikt in Österreich: Mutter soll Elfjährigen erstochen haben

1 Eine 39-jährige Mutter soll in Österreich ihren Sohn erstochen haben (Symbolfoto). Foto: Matthias Röder/dpa/Matthias Röder

Eine 39-jährige Mutter soll in Österreich ihren Sohn erstochen haben. Die Behörden berichten erste Details der Bluttat in der Wohnung in Leoben. Die Mutter ist selbst verletzt.











Im Fall des gewaltsamen Todes eines Elfjährigen in Österreich hat sich laut Polizei der Tatverdacht gegen die Mutter erhärtet. Es seien in der Wohnung der 39-Jährigen mehrere Messer sichergestellt worden, bei denen es sich um mutmaßliche Tatwaffen handle. Es gebe bislang keine Hinweise zum Aufenthalt einer weiteren Person in der Wohnung in Leoben in der Steiermark, teilte die Polizei weiter mit. Der Junge habe schwere Stich- und Schnittverletzungen erlitten.