Tödliches Zugunglück in Spanien: Sechsjährige als einzige Überlebende ihrer Familie

Eine Sechsjährige überlebt als Einzige ihrer Familie das Zugunglück bei Adamuz. Wie sie zwischen Trümmern umherirrte und was ihre Großmutter am Bahnhof erlebte.
Im Schicksal eines sechsjährigen Mädchens spiegelt sich das ganze Ausmaß der menschlichen Tragödie des schweren Zugunglücks in Spanien. Nach dem Zusammenprall von zwei Hochgeschwindigkeitszügen bei der Gemeinde Adamuz irrte die Kleine zwischen den Trümmern herum, bis sie von zwei Ersthelfern in Sicherheit gebracht wurde, wie die spanische Zeitung „El País“ berichtete.