Bill Kaulitz springt aus einer Torte, und die „Tatort“-Kommissare aus Münster veranstalten eine mörderische Party. Am Samstag hat das Erste den Live-Krimi „Tödliches Spiel“ gezeigt.
Drunter und drüber geht es zu in den MMC-Studios in Köln-Ossendorf. Im Foyer verknäulen sich zwei Warteschlangen. Die eine Schlange führt zur Pro-Sieben-Show „The Masked Singer“, die seit Jahren eine sichere Sache ist, wenn es darum geht dem Sender hohe Einschaltquoten zu sichern. Die andere zu einem TV-Experiment, das sich etwas traut: zu „Tödliches Spiel“ – einem improvisierten Live-Krimi, bei dem das Erste am Samstagabend zur besten Sendezeit einige der beliebtesten Schauspielerinnen und Schauspieler aus Deutschland und Österreich aufeinander loslässt.