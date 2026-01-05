Tödlicher Unfall in Nigeria: Anthony Joshua unterstützt die Familien der Opfer

Nach einem schweren Unfall in Nigeria, bei dem zwei enge Freunde starben, meldete sich Anthony Joshua jetzt über Social Media zurück. Er traf die Hinterbliebenen und versprach, die Familien langfristig zu unterstützen.

Anthony Joshua (36) hat sich erstmals nach dem schweren Autounfall, der sich nur wenige Tage nach seinem Mega-Boxkampf gegen Jake Paul (28) ereignete, bei Social Media zurückgemeldet. Bei dem Unfall in Nigeria kamen zwei Personen aus dem nahen Umfeld von Joshua zu Tode. Die beiden Verstorbenen, Sina Ghami und Latif Ayodele, waren die Trainer von Joshua und gehörten zu seinem engen Freundeskreis. Joshua saß ebenfalls in dem Unfallfahrzeug, wurde aber nur leicht verletzt.

Erster Instagram-Post nach tödlichem Unfall Bei Instagram teilte der Boxer ein Bild, das ihn mit den Familien seiner verstorbenen Freunde zeigt, und schrieb dazu "My Brothers Keeper". Die Bezeichnung stammt aus der Bibel und steht für die moralische Verpflichtung, sich um andere zu kümmern.

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus reiste Joshua nach London, um an den Trauerfeierlichkeiten der Opfer teilzunehmen. An der Central Mosque in London versammelten sich neben Joshua mehrere Hundert Trauernde.

Langfristige Unterstützung geplant

Ein Insider aus dem Umfeld des Boxers sagte der britischen Zeitung "The Sun", Joshua sei seinen Freunden und deren Familien gegenüber zutiefst loyal und habe zugesichert, sie ein Leben lang zu unterstützen. Die enge Bindung zwischen Anthony Joshua und den beiden Verstorbenen ging weit über ein berufliches Verhältnis hinaus. Beide galten als enge Freunde und ständige Begleiter im Alltag des Boxers. Ghami betreute seit über zehn Jahren das Krafttraining von Joshua. Nur kurze Zeit vor dem Unfall hatte Joshua noch ein Video in den sozialen Netzwerken gepostet, das ihn beim Tischtennisspielen mit Ayodele zeigt.

Fahrer wurde angeklagt

Joshuas Chauffeur Adeniyi Mobolaji Kayode (46) wurde wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge sowie Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis angeklagt. Bekannt wurde zudem, dass Anthony Joshua dem Tod nur knapp entging: Kurz vor dem Unfall hatte Kayode ihn gebeten, vom Beifahrersitz auf die Rückbank zu wechseln. Der Chauffeur wies alle Vorwürfe zurück und erklärte, ein Bremsversagen habe den Unfall verursacht.