Tödlicher Unfall in Nigeria: Anthony Joshua unterstützt die Familien der Opfer

Nach einem schweren Unfall in Nigeria, bei dem zwei enge Freunde starben, meldete sich Anthony Joshua jetzt über Social Media zurück. Er traf die Hinterbliebenen und versprach, die Familien langfristig zu unterstützen.
Anthony Joshua (36) hat sich erstmals nach dem schweren Autounfall, der sich nur wenige Tage nach seinem Mega-Boxkampf gegen Jake Paul (28) ereignete, bei Social Media zurückgemeldet. Bei dem Unfall in Nigeria kamen zwei Personen aus dem nahen Umfeld von Joshua zu Tode. Die beiden Verstorbenen, Sina Ghami und Latif Ayodele, waren die Trainer von Joshua und gehörten zu seinem engen Freundeskreis. Joshua saß ebenfalls in dem Unfallfahrzeug, wurde aber nur leicht verletzt.