Tödlicher Unfall in Murrhardt: 49-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit VW

1 Bei einem Unfall in Murrhardt kam ein Motorradfahrer am Donnerstag ums Leben (Symbolfoto). Foto: imago/Ralph Peters

Am Donnerstag kam es in Murrhardt zu einem tödlichen Unfall. Ein Motorradfahrer stieß mit einem VW zusammen und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Hintergründe.











Link kopiert



Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer gegen 15.30 Uhr die Landesstraße L1149 von Kirchenkirnberg in Richtung Fornsbach. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem VW zusammen, der von einem 52-Jährigen gefahren wurde und einen Anhänger zog. Ein hinter ihm fahrender 58-jähriger Motorradfahrer stürzte und verletzte sich ebenfalls schwer. Die Unfallstelle ist im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt.