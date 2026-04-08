Tödlicher Unfall im Kreis Esslingen: Liegeradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 54-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Hochwanger Steige (Kreis Esslingen) gestorben. Ein Autofahrer war auf dessen Liegerad aufgefahren.

Ein 54 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend auf der Kreisstraße 1264 zwischen Unterlenningen und Hochwang (Kreis Esslingen) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 37-Jähriger gegen 18.10 Uhr mit seinem Audi die Hochwanger Steige bergaufwärts in Richtung Hochwang, als er in einer scharfen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf das in gleicher Richtung fahrende Liegerad auffuhr.

Der Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Ersthelfer und den Audi-Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Der 37-jährige Autofahrer stürzte beim Versuch, den Radfahrer wiederzubeleben, und verletzte sich dabei. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Spezialisten untersuchen den tödlichen Unfall

Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden zur technischen Begutachtung beschlagnahmt und von einem Abschleppdienst geborgen.

Der Sachschaden am Auto und am Liegerad wird nach Angaben der Polizei auf jeweils rund 5000 Euro geschätzt. Die Hochwanger Steige musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme bis kurz nach 22 Uhr voll gesperrt werden.