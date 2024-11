Tödlicher Unfall auf B10 bei Schwieberdingen: 30-Jähriger prallt mit Sprinter gegen Baum und stirbt

7 Auf der B10 bei Schwieberdingen ist es am Samstagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Auf der B10 bei Schwieberdingen kommt ein 30-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallt gegen einen Baum. Was bisher bekannt ist.











Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der B10 bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ereignet. Dabei kam ein 30-jähriger Mann ums Leben. Wie die Polizei mitteilt, war der 30-Jährige gegen 7.29 Uhr mit seinem Mercedes-Benz Sprinter auf der B10 von Schwieberdingen kommend in Richtung Vaihingen an der Enz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer kurz nach der Ausfahrt Schwieberdingen-West auf Höhe der Deponie „Froschgraben“ in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Sprinter gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt.