Nach dem tödlichen Unfall am Olgaeck im Mai hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Unfallfahrer erhoben. Das Ergebnis zweier Blutproben belastet den Fahrer schwer.
Drogen im Straßenverkehr – mit dem tödlichen Unfall am 2. Mai im Bereich Olgaeck in der Innenstadt könnte dieses Thema eine besonders dramatische Dimension bekommen. Denn die Staatsanwaltschaft Stuttgart nimmt bei ihrer Anklage gegen einen heute 43-Jährigen an, dass dieser zum Unfallzeitpunkt fahruntüchtig gewesen ist. Die Strafverfolger werfen dem Unfallfahrer fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in acht Fällen sowie fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Vorangegangen sei ein „Betäubungsmittel- und Arzneimittelkonsum“, wie es in einer Mitteilung formuliert wird. Doch was heißt Betäubungsmittel genau?