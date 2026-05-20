Tödlicher Unfall am Olgaeck: „Ich hätte nicht fahren dürfen“ – Fahrer räumt Kokainkonsum ein

Mit seinem Geländewagen kommt ein Mann in Stuttgart von der Straße ab und fährt in eine Menschengruppe. Im Prozess räumt er ein: Er hätte an dem Tag nie in ein Auto steigen dürfen.
Im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall nahe der Straßenbahnhaltestelle Olgaeck in Stuttgart hat der Unfallfahrer eingeräumt, am Tag vor dem Vorfall Kokain und Schlafmittel konsumiert zu haben. Er bekenne sich dazu, dass er am Tag des Unfalls nicht in der Verfassung gewesen sei, ein Kraftfahrzeug zu führen. „Ich hätte nicht fahren dürfen“, sagte der 43-Jährige vor dem Amtsgericht Stuttgart.